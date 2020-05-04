Внедрение второго этапа медицинской реформы в Украине, которое началось 1 апреля, могут приостановить из-за неготовности к ней страны.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источник в Минздраве.

"Есть общее мнение во власти, что страна к ней (медреформе - Ред.) не готова. Пока рабочая схема такая обсуждается - приостановить ее действие и запустить с нового года", - цитируют в сообщении источник.

Отметим, что косвенно эти слова подтвердил в своем видеообращении Владимир Зеленский. В частности, он попросил Минздрав и главу профильного комитета Рады проработать решение.

"Из-за нового механизма финансирования может быть уволено до 50 тысяч медиков и закрыто 332 больницы по Украине", - сказал Зеленский. Также, по его словам, почти тысяча больниц получит намного меньшее финасирование, чем в прошлом год.

"Под угрозой оказалась экстренная медпомощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы", - сказал Зеленский.

"По новому механизму некоторым больницам хватит денег разве что на дверной замок и плакат "Мы закрылись. Держитесь. Удачи" "Нам нужно не сворачивание реформы, а ее исправление", - добавил президент.

Напомним, после начала введения второго этапа медреформы по Украине прокатилась волна протестов медработников. В частности, взбунтовались сотрудники скорой помощи, которые вместо обещанных надбавок получили жалкие подачки от 200 до 1000 гривен.

Также столичные психиатры стали искать поддержки у международной общественности, заявив, что медреформа убивает украинскую психиатрию, а тяжелых больных придется выгнать на улицу.

А в Днепре гендиректор больницы объявила голодовку из-за того, что в новых условиях медучреждениям нечем платить зарплату своим работникам.