В так называемой "ДНР" ввели уголовную ответственность за публичное распространение неправдивой информации о распространении коронавируса.

Об этом сообщает сотрудник "мининфо ДНР" Алексей Акутин на своем Telegram-канале.

Так, за распространение фейков о коронавирусе, предусмотрены:

штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей;

либо обязательные работы на срок до 360 часов;

либо исправительные работы на срок до одного года.

Если фейковая информация причинила вред здоровью, предусмотрены:

штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей;

либо лишение свободы на срок до трех лет.

Если такая информация повлекла смерть человека или иные тяжкие последствия:

штраф составит от 1,5 млн до двух млн рублей;

либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области наказали распространителя фейков про коронавирус.

Также сообщали, ВОЗ объявила войну фейкам о коронавирусе. По словам генерального директора ВОЗ Гебрейсуса, ВОЗ будет бороться не только с неправдивой информацией о новом вирусе, но и ложными рекомендациями по лечению вызванного вирусом заболевания.