Власти в Киевской области приняли решение закрыть на карантин общежитие в городе Украинка Обуховского района, в котором зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин, сообщает "Укринформ".

Как он сообщил, были получены результаты ПЦР-тестирования жильцов общежития государственного учебного заведения в Украинке на улице Юности 17.

"Лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жильцов общежития. Больные изолированы на две недели, в том числе и директор этого учебного заведения, который также живет в этом общежитии и в процессе исполнения обязанностей мог контактировать с больными. Заведение закрыли на карантин. Установлен санитарно-карантинный пост, за изолированными ведут медицинских надзор", – рассказал он.

Кроме того, Володин заверил, что в общежитиях города Вишневое, села Петропавловская Борщаговка и поселка Гостомель ситуация стабильная, новых случаев заболевания там не выявлено.

Также рассказал о ситуации в пансионате для пожилых Любовь в селе Зазимье Броварского района.

"ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у шести человек, в том числе один сотрудник, который на изоляции в пансионате, и 5 подопечных. Один человек умер. Двое на стационарном лечении в Броварской многопрофильной клинической больнице, еще двое – под наблюдением медицинских работников пансионата. Им назначено лечение, их состояние стабильное. Пансионат определен как место изоляции", – отметил руководитель ОГА.

По его словам, в детском доме Надия в селе Мокрец в Броварском районе, 1 мая выявлен коронавирус у помощника воспитателя. В заведении 32 детей, остальные сотрудники. Всего 48 человек. Всем оперативно сделаны ПЦР-тесты.

"2 мая получено шесть положительных результатов. Пять взрослых и один ребенок. Ученик 5 класса находится на лечении в Броварской городской центральной больнице. Заболевание протекает без симптомов и осложнений. Остальные воспитанники учреждения и работники изолированы. Их состояние удовлетворительное, заболевания не имеют. За ними осуществляется медицинское наблюдение. С детьми круглосуточно находится медицинская сестра учреждения и другие работники", – сказал он.

Напомним, в целом в Киевской области уже подтверждено 853 случая заболевания коронавирусом, из них 78 детей и 101 медицинский работник.

Как сообщалось, в Киеве на карантин закрыли два общежития, где обнаружили коронавирус.

Ранее в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии на улице Бархатной, 18-а. А также сообщалось о массовом заражении в общежитии города Вишневое Киевской области.