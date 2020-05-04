В понедельник, 4 мая, состоится видеоконференция различных мировых лидеров, на которой обсудят выделение $8,2 млрд на создание вакцины от коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, организаторами видеоконференции выступили страны Евросоюза, а также Великобритания, Норвегия, Япония, Канада и Саудовская Аравия. Сбор средств на создание вакцины от коронавируса планируется завершить за несколько недель или месяцев, при поддержке процесса Всемирным банком, фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также ряда состоятельных людей мира.

Уточняется, что встреча должна начаться в 13:00 по Гринвичу. На нем запланированы выступления президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а также премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

При этом Соединенные Штаты участия в видеоконференции принимать не будут.

Напомним, исследователи из Китая рассказали о том, как работает один из препаратов для лечения от коронавируса - ремдесивир, используемый при лечении лихорадки Эбола.

Как сообщала "Страна", в Великобритании начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. В них примут участие 1 100 добровольцев из разных городов страны.