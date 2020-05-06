Сегодня, 6 мая 2020 года, православные отмечают день Георгия Победоносца. Также в этот день празднуют именины все мальчики и мужчины, которые носят имена Георгий, Егор и Юрий.

"Страна" рассказывает историю праздника, публикует народные приметы на Егорьев и Юрьев день, поздравления и открытки с днем ангела.

Георгий Победоносец - история праздника

Великомученник Георгий родился в 275 году в богатой семье, был воспитан в христианской вере. Когда парень вырос, он поступил на воинскую службу. В этом деле Георгий выгодно отличался от других: был храбрым, мужественным, физически крепким. Он одержал множество побед в бою и заслуженно стал большим военным начальником.

В то время правителем был император Диоклетиан. Он верил в римских богов и ставил цель возродить в Римской империи язычество, поэтому он истреблял и преследовал христиан. Узнав об этом, Георгий пришел к Диоклетиану и высказал претензии в его адрес, потребовал прекратить издевательства. В ответ правитель распорядился подвергнуть военного самым жестоким мучениям.

На груди Георгия лежат тяжелый камень, в него бросали негашеную известь, заставлять бегать в обуви с гвоздями внутри. Однако великомученик переносил пытки терпеливо и с молитвой на устах. Он скончался в 303 году, а позже был призван святым.

Егорьев и Юрьев день 6 мая - традиции, приметы, что нельзя делать

Юрий и Егор - славянские аналоги греческого имени Георгий, в переводе оно означает земледелец.

Сегодня отмечается еще и праздник по народному календарю - Егорьев или Юрьев день. Именно с 6 мая наши предки начинали в поле активные работы. Они приговаривали: "Сей рассаду до Егория - будет щей вдоволь". Те поля, которые были засеяны ранее, окропляли святой водой с просьбами о богатой урожае.

Главной народной приметой сегодня считается дождь. Если он пойдет, значит, урожай будет хороший.

В этот день категорически запрещены ругань и ссоры. В старину верили, что нарушителей этого правила убьет молнией на Ильин день, 2 августа.

Святой Георгий - покровитель невест. В день памяти о нем девушки молились о замужестве. Они надевали самые красивые и яркие наряды, большое количество украшений - чтобы женихи заприметили.

Открытки и поздравления с именинника Юрия, Егора, Георгия

6 мая, как упоминалось выше, именины празднуют мужчины с именинами Егор, Юрий, Георгий. Мы подготовили открытки, картинки, стихи, которыми их можно поздравить.

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроенье,

И успех в труде любом!

Юрий значит "земледелец",

Это, видно, неспроста.

Ты во всех делах умелец,

Есть и ум, и доброта!

Потому тебя, наш Юра,

Очень сильно любят все,

Расцветает пусть натура

Вновь твоя во всей красе!

Юра, хочу я тебе пожелать,

Быть самым счастливым на этой планете,

Всех целей и планов своих достигать,

Не знать неудач и печали не встретить.

И радость тебя пусть в осаду возьмет,

Проблем даже близко не подпускает,

И пусть в каждом дне тебе крупно везёт,

И крепко удача тебя обнимает!

От всей души сейчас, Егор,

Тебе желаю только благ!

Лишь расширяй свой кругозор,

Пусть верным будет каждый шаг!

Пускай в глазах твоих всегда

Будет луч радости светиться!

Пускай заветная мечта

Твоя легко осуществится!

Ненаглядный наш Егор,

Будь успешным, смелым, добрым,

Пусть по жизни светофор

Для тебя горит зеленым.

Никогда не унывай,

Замени хандру весельем,

Каждый новый день встречай

С превосходным настроеньем!

Егор, настал твой праздник,

Твой яркий, светлый день,

Ты очень добрый, необычный,

И позитивный человек.

Тебе желаю я успеха,

Поменьше стресса, больше счастья,

Чтоб отступили все проблемы,

И вмиг закончились ненастья!

Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Такие красавцы не знают покоя.

И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,

И чтобы всегда легко было идти.

Победителем по жизни

Ты всегда, Георгий будь,

Пусть добром и оптимизмом

Будет твой усыпан путь.

Никогда не огорчайся,

Радость пусть в тебе живет,

Своих целей добивайся,

Будь успешней каждый год!

Характер Георгия индивидуален,

Он ответственен, талантами одарен,

Доброжелателен, целеустремлен,

Лоялен, справедлив бывает он.

Желаем тебе жизни интересной,

Прекрасной, удачливой, чудесной,

Энергии и замечательной любви,

Пусть сбудутся мечтания твои!