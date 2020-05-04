В понедельник, 4 мая, Украину накрыла полоса грозовых ливней. После обеда буря с градом налетела на Киев, затопив несколько улиц. Машинам пришлось буквально плыть по проезжей части, а подземные переходы затопило. При этом в некоторых районах дождя почти не было, а в некоторых он еще и сопровождался обильным градом.

Собрали фото и видео последствий сегодняшней стихии.

Сильнейший дождь начался во второй половине дня. За считанные минуты он затопил некоторые улицы. На бульваре Тараса Шевченко, неподалеку от ТРЦ "Украина", машины буквально плыли по бульвару в сторону проспекта Победы.

На Оболони затопило проспект Героев Сталинграда, выпал град.

Дождевая вода затопила ТРЦ "Оазис" на проспекте Героев Днепра в Оболонском районе.

Затопило улицы на Черниговской, на Кудряшова. Вода поднялась буквально по стекла машин.

От града в некоторых районах буквально образовались сугробы.

Вот такие фото из центра города.

Фото: kiev.informator.ua

Также в сети пишут о сильном граде на Минской, в Соломенском районе, а вот в районе Демеевской, Осокорков и Березняков осадков почти не было.

Вид сверху на улицу Соломенскую.

А это видео с улиц Кудряшова, Набережно-Крещатицкой, Соломенской и Кирпы.

Такая речка сегодня разлилась на улице Богдановской.

В некоторых местах поток сбивал с ног.

Напомним, что два дня назад, 2 мая в Киеве прошел мощный ливень с грозами и градом.

Также мы писали, как на Закарпатье буря срывала крыши домов, а в горах выпал снег.