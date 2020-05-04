Верховный Суд считает заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по делу о вкладах братьев Суркисов в ПриватБанке вмешательством в деятельность Верховного Суда, чтобы таким способом повлиять на решение в пользу одной из сторон.

Об свидетельствует жалоба, направленная в Высший совет правосудия и генпрокурору, сообщает "Интерфакс-Украина".

"23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса Генпрокурора обнародовала и генпрокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и в целом государству. Из выступления складывается ощущение, что единственным защитником общества и государства выступает прокурор, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто – нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возмущение гражданских чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", – констатируется в документе.

Кроме того, в своей жалобе судьи часто упоминают лидера партии "Демократична сокира", а также по разу – болельщиков футбольного клуба "Динамо Киев" и одного из членов наблюдательного совета ПриватБанка.

Напомним, Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора отстаивает 1 млрд грн активов "Приватбанка", по которым сейчас идет судебная тяжба с братьями Суркисами. В тоже время, адвокаты Суркисов опровергают ее аргументы. "Страна" подробно разбиралась в позиции двух сторон.

Также мы сообщали, в понедельник, 27 апреля, что Большая палата Верховного суда Украины отложила рассмотрение дела о вкладах братьев Суркисов в "Приватбанке" из-за давления на судей.