Министр внутренних дел Арсен Аваков во время внеочередного заседания правительства, которое состоялось в понедельник, 4 мая, заявил о снижении уровня преступности в Украине в период действия карантина.

Видео заседания правительства было опубликовано на YouTube.

"Регистрация отдельных видов преступлений за время карантина: у нас умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжелые телесные повреждения - на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% - грабежи, кражи - на 41%, мошенничество хулиганство также уменьшилось", - сказал он.

В то же время Денис Шмыгаль уточнил, что уровень преступности удалось снизить благодаря тому, что люди находились дома.

"…никто не лезет воровать в дома, когда там семьи целые сидят по домам. Ну и соответственно, меньше людей на улицах", - подчеркнул он.

Смотреть с 15:20. Видео: YouTube/КабМін

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