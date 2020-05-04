Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что массовые мероприятия ко Дню Победы не повлияют на эпидемиологическую ситуацию в стране.

Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном в формате видеоконференции в понедельник, передает БелТА.

"У нас нет оснований отменить Парад Победы. Убежден, это никак не повлияет на здоровье наших людей", - сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко заявил, что массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, готовились еще с конца прошлого года. Самое важное из них - Парад Победы. Кроме того, на 8 мая запланировано мероприятие в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, где заложат капсулы с землей, привезенной из разных государств, городов-героев.

"Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий", - сказал Лукашенко.

"Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много", - считает он.

Также лидер страны заявил, что дата предстоящих выборов президента будет определена в ближайшее время, а крайним строком их проведения станет конце августа.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы", - сказал он.

"Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - добавил он.

Отметим, что в соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов президента в республике нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

Президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

Также, по словам Лукашенко, в республике пока удается избегать плохого сценария развития эпидемии коронавируса.

"При нашей открытости, при том, что мы ни одно предприятие, ни один магазин, ресторан не закрыли, ни один кинотеатр, мы все-таки имеем более-менее нормальную обстановку", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что после развала СССР в стране не была закрыта ни одна инфекционная больница, и, кроме того, была усилена эпидемиологическая служба. "Мы же прошли и птичий, и свиной грипп, и атипичную пневмонию. Мы обучаем в вузах и готовим специалистов по этим направлениям, это дало нам возможность избежать пока плохого сценария. Не худшего, а плохого", - сказал он.

Кроме того, Лукашенко отметил хорошую работу медиков. "Им надо отдать должное - врачам, которые непосредственно лечат людей. Они испробовали разные методы. У нас есть хороший опыт лечения. Мы весь опыт изучили за эти месяцы, начиная от КНР и заканчивая США, и имеем свои методы и свой путь преодоления этого несчастья", - сказал он.

"Поэтому, если вы где-то читаете, что Лукашенко сошел с ума и не то делает, не слушайте и не читайте. Мы не глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, по состоянию на 4 мая число заразившихся COVID-19 в Беларуси составило 17 тыс. 489 человек (рост на 784 случаев за сутки), умерли с начала эпидемии 103 человека.

Ранее Лукашенко назвал коронавирус "ударом по башке" от Господа и раскритиковал карантинные меры в Европе.

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