Как работает "Новая почта" и Укрпочта 9 мая
В субботу, 9 мая, в Украине отмечают День победы. Дополнительный выходной за этот день будет в понедельник - 11 мая. Рассказываем, как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" 9, 10 и 11 мая
Отделения "Новой почты" и курьерская доставка будут работать без выходных по такому графику:
- в субботу, 9 мая - отделения и адресная доставка работают по обычному графику субботы;
- в воскресенье, 10 мая - отделения и адресная доставка работают по обычному графику воскресенья;
- в понедельник, 11 мая – отделения и адресная доставка работают по графику субботы.
Большинство отделений "Укропочты" 9 мая будут закрыты, но в каждом регионе будут работать дежурные отделения по сокращенному графику. В основном в областных центрах.
Подробный график работы отделений 9 мая можно посмотреть по ссылке.
Напомним, всего в мае у украинцев 19 рабочих и 12 выходных дней.
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