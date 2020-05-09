В субботу, 9 мая, в Украине отмечают День победы. Дополнительный выходной за этот день будет в понедельник - 11 мая. Рассказываем, как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" 9, 10 и 11 мая

Отделения "Новой почты" и курьерская доставка будут работать без выходных по такому графику:

в субботу, 9 мая - отделения и адресная доставка работают по обычному графику субботы;

в воскресенье, 10 мая - отделения и адресная доставка работают по обычному графику воскресенья;

в понедельник, 11 мая – отделения и адресная доставка работают по графику субботы.

Большинство отделений "Укропочты" 9 мая будут закрыты, но в каждом регионе будут работать дежурные отделения по сокращенному графику. В основном в областных центрах.



Подробный график работы отделений 9 мая можно посмотреть по ссылке.

Напомним, всего в мае у украинцев 19 рабочих и 12 выходных дней.