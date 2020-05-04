Непогода накрыла Черновцы в воскресенье, 3 мая. Мощный ливень затопил улицы города, а ветер повалил деревья. Об этом сообщает издание АСС.

В частности, на улице Лысенко дерево упало на дорогу, заблокировав проезд автомобилям. Также дерево повредило забор Черновицкой специальной школы-интерната №2. Последствия непогоды местные коммунальные службы продолжают ликвидировать до сих пор. Дожди были настолько сильными, что на некоторых улицах вода мешала автомобилям проехать.

Напомним, что в понедельник утром, 4 мая, в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег, а температура опустилась до "минусовой" отметки.

Также мы сообщали, что в Киеве прошел мощный ливень с грозой, после которого машины буквально плавали по бульвару Шевченко.