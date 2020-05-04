Народные депутаты направили в Конституционный суд Украины представление относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга в понедельник, 4 мая.

"Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020г № № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины",- говорится в сообщении.

По информации суда, субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Основного закона Украины.

Напомним, ранее народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За майбутне" заявляли о намерении направить в Конституционный суд иск о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Также сообщалось, что "Оппоплатформа" обратится в Конституционный суд, чтобы остановить продажу земли в Украине.

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли.