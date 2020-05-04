В понедельник, 4 мая, в Киеве во второй половине дня начался сильнейший дождь.

Кадры происходящего опубликованы в Telegram-канале "Политика Страны".

Так, сильные осадки удалось снять на бульваре Тараса Шевченко, неподалеку от ТРЦ "Украина".

"В центре Киева бушует ливень. Машины буквально плывут по бульвару Шевченко в сторону проспекта Победы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

p>

Напомним, что по данным народного метеоролога Наталки Диденко, в Украине в ближайшее время весеннюю жару остановят грозовые дожди с градом. Они настигнут Житомирскую, Киевскую, Черкасскую и Одесскую область.

Также "Страна" рассказывала, что в Киеве 2 мая прошли сильные дожди с грозами и градом. Осадки прошлись по центру города, а также затронули Оболонь.

Ранее мы писали, что страна в этом году может остаться без черешни, абрикоса и персиков из-за апрельских заморозков. Непогода сильно ударила по будущему урожаю фруктов в южных и центральных регионах Украины.