Представители Европейской комиссии обеспокоены тем, что во время карантина в Украине назначения на важнейшие госдолжности проходят без конкурса.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

В Еврокомиссии ожидают, что практика назначений на государственные должности без конкурса получит временный характер.

"Представители Европейской комиссии выразили обеспокоенность остановкой конкурсных процедур при назначении на должности государственной службы и введением особых условий отбора во время карантина и надежду, что применение механизма отбора через собеседование будет иметь временный характер", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на период карантина и 30 дней после его завершения действует временная процедура отбора на должности государственной службы путем заключения срочного контракта. Данная процедура предусматривает временные назначения в исключительных случаях.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главу Таможенной службы Максима Нефедова. На прошлой этой неделе Кабинет министров без конкурса назначил Алексея Любченко новым главой Государственной налоговой службы.

Также мы писали, что ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабмина высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах. В посольстве Соединенных Штатов и Европейского союза заявили, что важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах.