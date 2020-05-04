Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина находится на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией, но до спада эпидемии еще далеко. При этом саму ситуацию с болезнью он назвал одной из лучших в мире.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Ну что же, дорогие украинцы! Мы действительно находимся на плато развития эпидемии в Украине. Еще не спад – еще плато! Имеем один из лучших трендов контроля эпидемии не только в Европе, но и в мире. И это наша с вами заслуга: мы вместе - своевременными жесткими карантинными ограничениями и сознательным и ответственным их исполнением -- смогли остановить шквальное развитие коронавируса в стране", - говорится в сообщении.

При этом Аваков обратился к украинцам, которые после ослабления карантина выйдут на работу, призвав их отнестись к этому со всевозможной ответственностью.

"За предстоящую неделю всем нам нужно подготовиться – не пиратски бравируя безответственной смелостью дурака, не залихватски дорваться и открывать торговые точки, сервисные службы и рестораны! Нет! Не для того мы терпели, чтобы сорваться во все тяжкие... Действовать надо с учетом всех норм безопасности сегодняшнего момента – грамотно функционировать, максимально и строго выдерживая антиэпидемиологические рекомендации", - подчеркивается в сообщении.

Также он уточнил, что всего за период карантина правоохранители составили 10 303 протокола. Из них 94 касаются супермаркетов, 140 – различных кафе, баров и ресторанов.

"Среди прочего серьезно нарушали и получили протоколы ТЦ "Нова лінія", ТЦ "Эпицентр". Последний попытался открыть ряд неразрешенных видов торговли – получил 29 протоколов и штрафов (4 из них только за вчерашний день)", - сказано в сообщении.

Кроме того, Аваков посоветовал украинцам настраиваться на лучшее и начинать строить рабочие планы.

Напомним. на сегодняшнем внеочередном заседаниии Кабмина члены правительства поддержали продление карантина в Украине до 22 мая, но с введением ослабления ограничений.

Также мы сообщали, что Аваков рассказал, как наказали ресторан "Велюр" Тищенко за работу во время карантина.