"Не для того мы терпели, чтобы сорваться во все тяжкие". Аваков дал рекоммендации украинцам, как выходить из карантина
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина находится на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией, но до спада эпидемии еще далеко. При этом саму ситуацию с болезнью он назвал одной из лучших в мире.
Об этом он написал у себя в Facebook.
"Ну что же, дорогие украинцы! Мы действительно находимся на плато развития эпидемии в Украине. Еще не спад – еще плато! Имеем один из лучших трендов контроля эпидемии не только в Европе, но и в мире. И это наша с вами заслуга: мы вместе - своевременными жесткими карантинными ограничениями и сознательным и ответственным их исполнением -- смогли остановить шквальное развитие коронавируса в стране", - говорится в сообщении.
При этом Аваков обратился к украинцам, которые после ослабления карантина выйдут на работу, призвав их отнестись к этому со всевозможной ответственностью.
"За предстоящую неделю всем нам нужно подготовиться – не пиратски бравируя безответственной смелостью дурака, не залихватски дорваться и открывать торговые точки, сервисные службы и рестораны! Нет! Не для того мы терпели, чтобы сорваться во все тяжкие... Действовать надо с учетом всех норм безопасности сегодняшнего момента – грамотно функционировать, максимально и строго выдерживая антиэпидемиологические рекомендации", - подчеркивается в сообщении.
Также он уточнил, что всего за период карантина правоохранители составили 10 303 протокола. Из них 94 касаются супермаркетов, 140 – различных кафе, баров и ресторанов.
"Среди прочего серьезно нарушали и получили протоколы ТЦ "Нова лінія", ТЦ "Эпицентр". Последний попытался открыть ряд неразрешенных видов торговли – получил 29 протоколов и штрафов (4 из них только за вчерашний день)", - сказано в сообщении.
Кроме того, Аваков посоветовал украинцам настраиваться на лучшее и начинать строить рабочие планы.
Напомним. на сегодняшнем внеочередном заседаниии Кабмина члены правительства поддержали продление карантина в Украине до 22 мая, но с введением ослабления ограничений.
Также мы сообщали, что Аваков рассказал, как наказали ресторан "Велюр" Тищенко за работу во время карантина.