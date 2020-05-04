Стая розовых фламинго снова замечена в Украине. И если раньше они гнездились в Херсонской области, то теперь экзотические птицы облюбовали Тилигульский лиман, который находится на границе Одесской и Николаевской областей. Биологи говорят, что фламинго обычно зимуют в Африке и связывают их появление в Украине с тем, что климат становится здесь все теплее и теплее. Об этом пишет "Думская".

"Традиционный ареал обитания этих птиц находится намного южнее, ближайшие гнездовья - в районе турецкого Измира. Встречаются они и возле Бургаса. Зимуют фламинго обычно в Африке. То, что они появляются здесь все чаще, гнездятся, а некоторые задерживаются на зиму, - это, по всей видимости, вызвано общим потеплением. Мы переходим в субтропики", - сказал одесский биолог, доктор наук Иван Русев

Фото: dumskaya.net

Любопытно, что это не первое появление фламинго в Украине. В 2011-м их замечали на Будакском лимане. А в 2017 и 2018 розовые фламинго гнездились в Херсонской области на Сиваше.

Также мы сообщали, что к птицам в одесском парке посреди зимы прибился розовый фламинго.