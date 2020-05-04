На ОДО "Кременчугская птицефабрика" в Полтавской области погибли около 600 тыс. кур предварительно из-за обесточивания и остановки вентиляционной системы.

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА

Как отмечается, инцидент произошел 2 мая.

"2 мая 2020 года в 6:00 в с.Потоки Кременчугского района предварительно в результате неисправности трансформаторной подстанции (расположена на территории предприятия), произошло прекращение поставок электроэнергии в обществе с дополнительной ответственностью "Кременчугская птицефабрика". Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 тысяч кур", - говорится в сообщении.

По данным ОГА, сотрудники Госпродпотребслужбы отобрали образцы проб погибшей птицы для определения причин ее гибели.

Сегодня пройдет заседание противоэпизоотической комиссии Кременчугской РГА по вопросу массовой гибели птицы и определение механизма ее дальнейшей утилизации.

По данным Госреестра физлиц и юрлиц предпринимателей, конечным бенефициаром ОДО "Кременчугская птицефабрика" является Михаил Жихарев, основателем – ООО "Интер" (Запорожье).

Напомним, в январе в Украину вернулся птичий грипп. Из-за него Европа перестала покупать наше мясо.

Также мы писали, что Евросоюз снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины.