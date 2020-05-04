Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air инвестировала в открытие новой базы в Международном аэропорту Львова имени Даниилы Галицкого более 100 миллионов долларов. В ближайшее время в компании сосредоточатся на расширении международных, а не внутренних рейсов.

Об этом со ссылкой на главного коммерческого директора Wizz Air Джорджа Михалопулоса пишет "Интерфакс-Украина".

"Когда мы обычно открываем новую базу, это в основном крупные инвестиции. Более $100 млн - это очень значительные инвестиции, долгосрочные. Таким образом, открытие базы - это хорошая инвестиция для местной экономики. Чтобы нам их вернуть, потребуется несколько лет", - сказал он.

По его данным, во Львове пока будет только одно судно (Airbus A320), но постепенно количество будет увеличиваться. Новая база должна открыться 1 июля.

"У нас один из крупнейших авиапарков Airbus и мы продолжаем их поставки. Самолет во Львове – это наш новый самолет… Я не могу сказать, когда точно будет следующий, но, безусловно, это произойдет в течение следующих нескольких лет", - сказал Михалопулос.

По его словам, компания готова сосредоточиться на расширении в Украине, но пока не собирается запускать внутренние рейсы, а будет ориентироваться на международные.

Также Михалопулос заявил, что у компании еще есть много возможностей для расширения с Wizz Air Hungary и возобновление подразделения Wizz Air Ukraine пока не является необходимым.

"База во Львове – это уже вторая база, которую мы открываем в Украине после Киева. И мы продолжим инвестировать в Украину, продолжим запускать новые услуги. Ситуация с коронавирусом скажется в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной инвестиции будут продолжены", - сказал Михалопулос.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, какими станут авиаперелеты после пандемии коронавируса.