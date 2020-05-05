Сегодня, 5 мая 2020 года, на Землю обрушится магнитная буря. Магнитосфера возбудится, но колебания будут слабыми. Это означает, что почувствовать эту бурю смогут только очень метеозависимые люди.

Несмотря на благоприятный прогноз, осторожность в данном вопросе не помешает. В период возмущения геомагнитного поля планеты важно помогать своему организму. А именно:

высыпаться,

не перенапрягаться физически,

не употреблять алкоголь,

не есть жирное, жареное, соленое, сладкое.

Людям, у которых есть хронические заболевания, в том числе нервной, дыхательной или сердечно-сосудистой систем, необходимо иметь при себе лекарства. Поскольку во время магнитной бури повышается вероятность обострения болезней.

Еще во время возбуждения магнитосферы астрологи не советуют начинать новые дела, отправляться в дальнюю дорогу; деньги не рекомендовано вкладывать, одалживать другим или заниматься самому.

Все это касается только сегодняшнего дня, 5 мая. Далее вплоть до 25 числа магнитные бури не ожидаются.

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