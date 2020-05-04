В понедельник, 4 мая, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что побывал на допросе у правоохранителей, где его допросили сразу по двум уголовным делам: за высказывание о ромах и работе рынков в период карантина.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Хочу отметить, что побывал на допросе по двум уголовным делам. Считаю их бессмысленными. Ведь одну открыли из-за попытки урегулировать вопрос с несоблюдением карантина лицами ромской национальности. А вторую — из-за работы рынков, когда официального запрета правительства еще не было", - сказал он.

При этом Марцинкив рассказал, что "не прогибал голову ни перед каким режимом", а закон должен быть один для всех.

Напомним, 22 апреля Марцинкив, который является членом партии "Свобода", во время оперативного совещания поручил вывезти всех ромов из Ивано-Франковска в Закарпатье. Высказывание попало на видео и было опубликовано в соцсетях. После этого заявление вызвало возмущение среди правозащитников и международной общественности. Полиция Ивано-Франковской области начала уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Также мы сообщали, что после инцидента мэр Ивано-Франковска извинился за эмоциональное заявление и уточнил, что речь шла о лицах, которые прописаны в Закарпатской области и нарушающих условия карантина на территории Ивано-Франковска.

"Страна" также писала, что Марцинкив публично обратился к Кабинету министров с требованием пересмотреть правила о работе рынков в период эпидемии коронавируса.