Министерство образования и науки Украины разрешило некоторым участникам внешнего независимого оценивания в 2020 году, дата которого пока не определена, изменить место его прохождения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С 6 до 18 мая можно будет изменить указанное при регистрации для участия в ВНО место его прохождения. Такую возможность предоставляет Министерство образования и науки участникам, место жительства и учебное заведение которых находятся в различных областях, или на расстоянии более 150 километров друг от друга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новое место прохождения ВНО может быть в населенном пункте, который максимально приближен к месту жительства или пребывания участников.

В министерстве добавили, что изменить место прохождения ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав место и время прохождения сессии ВНО. Руководители учебных заведений со своей стороны должны внести изменения в регистрационные данные.

Напомним, в МОН сообщили, что ВНО проведут между 25 июня и 17 июля, если карантин закончится до июня. Если же он затянется до августа, то тестирование пройдет с 17 августа по 4 сентября. Вступительную кампанию в таком случае тоже перенесут.

Также мы сообщали, что украинские школьники будут учиться дистанционно до конца мая.