Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание ориентировочно во вторник, 12 мая.

Об этом сообщила "Стране" нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, в понедельник, 4 мая.

Отметим, ранее мы писали, что следующее после, прошедшего 30 апреля, внеочередноге пленарное заседание Верховной Рады может состояться уже после 10 мая. Об этом сообщал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, прошлое внеочередное заседание Рады проходило 30 апреля. На нем нардепы поддержали применение специальной процедуры в ходе рассмотрения "антиколомойского" законопроекта во втором чтении.