Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко лег в Госпиталь Государственной Пограничной Службы Украины с симптомами коронавирусной инфекции и высокой температурой.

Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил источник "Страны" в Госпогранслужбе.

Согласно информации источника, Дейнеко лежит по ул. Ягодная, 58. Результат его теста на коронавирус будет известен к 17:00.

Сам Дейнеко подтвердил "Стране", что ждёт результаты теста.

"Сейчас нет оснований говорить, что у меня подозрение на коронавирус, подождите вечера и результата тестов. Если это будет подтверждено, я сам вам все прокомментирую. Сейчас у меня температура 36,3. Это высокая температура?", - рассказал глава ведомства в комментарии "Стране".

Напомним, по данным на утро 4 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 12 331 человека.

Ранее стало известно, что премьер-министра России Михаил Мишустин подхватил коронавирус и отошел от дел. "Страна" разбиралась, что известно о болезни российского премьера и кто его заменит.