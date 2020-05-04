Половина украинцев считает, что вопрос о том, продлевать ли карантин в Украине, нужно принимать в зависимости от темпов распространения коронавируса. 22% жителей страны полагают, что срок действия ограничительных мер нужно завершать, а 14% уверены, что его нужно продлить как минимум до конца мая, как это сделало правительство.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Так, социологи 23-30 апреля опросили 1 948 украинцев старше 18 лет, проживающих в разных регионах страны на подконтрольной территории. Оказалось, что большинство респондентов (49,9%) считают, что целесообразность продления карантина должна зависеть от темпов распространения болезни. А 22,1% уверены, что карантин нужно уже сейчас заканчивать.

Еще 14,2% опрошенных выступили за продление карантина как минимум до конца мая и за усиление ограничительных мер, а 10% - за продление карантина, но не более, чем на 2 недели. 3,9% респондентов затруднились ответить.

Инфографика: socis.kiev.ua

При этом оказалось, что большинство опрошенных довольно часто выходят из дома во время карантина. Так, 33,6% респондентов заявили, что ежедневно ходят за продуктами или товарами первой необходимости, еще 33,6% делают это несколько раз в неделю, 18,1% - раз в неделю, 5,8% - один раз в несколько недель, а 7,1% - не выходят в магазины.

Инфографика: socis.kiev.ua

При этом подавляющее большинство населения (83,4%) обеспокоено проблемой коронавируса. За месяц доля таких респондентов почти не изменилась - в марте было 81,8% опрошенных, которых проблема коронавируса очень волновала или скорее волновала.

Однако заметные изменения произошли в восприятии серьезности данной проблемы. Так, в марте значительная часть респондентов (40,1%) считали, что коронавирус может иметь катастрофические последствия для человечества. В апреле таких респондентов было почти вдвое меньше - 22,2%. Зато возросла доля опрошенных, которые придерживаются мнения, что "коронавирус является опасным заболеванием, но в ближайшее время врачи справятся с данной проблемой", - с 33,6% в марте до 40,3% в апреле. Увеличилось также количество респондентов, которые считают проблему коронавируса слишком преувеличенной: с 23,5% в марте до 33,2% в апреле.

61,2% респондентов считают реальной угрозу коронавируса для себя и своей семьи, 21,7% - нет, 17% - затруднились ответить. 7,1% респондентов ответили, что среди их близких или знакомых есть больные коронавирусом, у 91,1% - нет, а 1,8% - не знают.

Инфографика: socis.kiev.ua

Кроме того, половина опрошенных (51,1%) считает, что власть Украины несколько делает для предотвращения распространения коронавируса, но этих действий недостаточно. Для сравнения, в марте данной точки зрения придерживались 59,0% респондентов. В апреле несколько увеличилась доля опрошенных, которые согласны с тем, что "власть делает все, что может" (с 26,8% до 32,0%).

Инфографика: socis.kiev.ua

Напомним, на заседании 4 мая Кабмин официально продлил карантин до 22 мая, но ослабил ограничения с 11-го.

Также мы писали о том, как в Украине начнут снимать карантин с 11 мая и почему может пролететь Киев.