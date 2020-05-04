В Молдове, где власти не планируют продлевать режим чрезвычайного положения (его действие истекает 15 мая), 9 мая пройдут все праздничные мероприятия за исключением акции "Бессмертный полк".

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, пишет БелТА.

Традиционные мероприятия по случаю 9 Мая Додон обсудил в ходе видеочата с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он рассказал, что в Молдове в этот день парад обычно не проводился.

"Потому что у нас таких серьезных своих Вооруженных Сил нет. Не развивали мы в последнее время. Но мы каждый год проводили "Бессмертный полк". С учетом пандемии, это дополнительные риски, мы приняли решение, что будем проводить абсолютно все мероприятия, за исключением "Бессмертного полка", - сказал Игорь Додон.

Напомним, Александр Лукашенко отказался отменять в Беларуси парад на День Победы.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин перенес парад Победы в Москве.