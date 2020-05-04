Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что местная власть возьмет на себя затраты на транспортировку и кремацию людей, умерших от коронавируса.

Слова чиновника приводит пресс-служба КГГА.

"Мы понимаем, что во многих семей, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19", - сказал он.

При этом Пантелеев уточнил, что преференций для частных предприятий, которые занимаются кремацией и ритуальными услугами, не будет.

"Никаких преференций ни для одного предприятия нет. Существуют единственные для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни", - подчеркнул он.

Напомним, в Киеве похороны умершего от коронавируса человека обойдутся свыше 19 000 гривен (около $700) и то, если "очень попросить". Стоимость включает аренду транспорта, специальный мешок и стеклянный короб для транспортировки, оплату труда водителя, а также расходы на дезинфекцию.

Также мы писали, что в Украине второй день подряд снижается число новых случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки в стране выявили 418 случаев Covid-19.