Черкасская ОГА, которая рекомендовала горсовету облцентра отменить решение о смягчении карантина, теперь пытается сделать это в судебном порядке. Областная власть направила в окружной админсуд заявление, в котором просит суд отменить решение Черкасского городского совета о смягчении карантина, а на время рассмотрения иска - приостановить его действие. Об этом говорится на сайте ОГА.

В Черкасской ОГА считают, что решение горсовета о смягчении карантина противоречит постановлению Кабинета Министров и протоколу региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Орган местного самоуправления не имеет полномочий изменять или отменять нормы, установленные нормативно-правовым актом, который имеет высшую юридическую силу. Поэтому такие решения органов местного самоуправления априори являются неправомерными", - заявил первый заместитель председателя Черкасской ОГА Дмитрий Ляшов.

Напомним, 30 апреля исполком горсовета Черкасс принял решение о значительном ослаблении карантина в городе, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Такое решение осудили в Минздраве, а в полиции открыли уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру города проблемами из-за отмены карантина и передал ему пламенный привет от себя, СБУ и МВД.

В интервью "Стране" мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подробно рассказал, как внезапно стал лицом карантинного бунта.