Для дезинфекции городских объектов в Киеве используют беспилотные технологии.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-конференции в понедельник, 4 мая.

Как он отметил, технология уже была протестирована на мусоросжигательном заводе "Энергия" и в Киевпастранс.

"Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее. Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. Сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий", - отметил Кличко.

По словам мэра, для этого используются беспилотники одной из украинских компаний на бесплатной основе.

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Кроме того, Кличко показал короткий видеоролик о том, как происходит воздушная дезинфекция. Он также отметил, что коммунальные предприятия продолжают дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме.

Напомним, в конце марта улицы Киева окутал синий туман. Киевляне заявили, что это из-за дезинфекции города, а мэрия обвинила торфяники.

Как сообщалось, из-за страха перед коронавирусом здоровые люди массово травятся дезинфекторами.