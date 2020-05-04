В пятницу, 1 мая, в неподконтрольном украинским властям Донецке прогремел взрыв: ранее судимый мужчина 1974 года рождения привел в действие боевую гранату. В результате погиб один человек, двое пострадали.

Об этом со ссылкой на т.н. "МВД ДНР" пишут местные СМИ.

Сообщается, что мужчину, который привел в действие боевую гранату, задержали "по горячим следам". Ему 46 лет, ранее он был судим.

В результате взрыва двое человек получили осколочные ранения, один скончался на месте.

Местные жители в соцсетях сообщали, что взрыв произошел в Кировском районе Донецка, возле катка "Лидер".

Напомним, в конце апреля в многоэтажке в Дарницком районе Киева произошел взрыв, пострадали двое мужчин. Тогда трое пьяных молодых людей изучали гранату, которая в результате взорвалась.