В Днепре медики спасают жизнь 23-летней больной коронавирусом, которая на момент заражения была беременна и в процессе белезни потеряла двойню. Сейчас женщина находится в обласной больнице имени Мечникова. Об этом идет речь в сюжете ТСН.



Уточняется, что вскоре после того, как у беременной из Марганца выявили коронавирус, врачи установили, что плод замер. Молодой женщине становилось все хуже. Уже в тяжелом состоянии ее доставили в облбольницу Мечникова. Девушка впала в кому и сечас находится в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние осложняет кровотечение, пациентке уже перелили почти пять литров крови.

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