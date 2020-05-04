Киевский мэр Виталий Кличко, выступая на внеочередном заседании Кабинета министров заявил, что нынешний уровень смертности от коронавируса в Украине в пределах 2-3% говорит о том, что от болезни может умереть до 1,2 млн человек.При этом премьер-министр Денис Шмыгаль ответил ему, утверждая, что страна проходит по "мягкому сценарию".

Видео выступления опубликовано на странице правительства на YouTube.

"До конца года вероятность распространения коронавируса может достигнуть 80%. Именно столько людей переболеют в каждой стране. Ключевой задачей является то, чтобы не было инфекционного взрыва. Чтобы недопустить того, что произошло в Италии или Нью-Йорке - когда количество заболевших превышает количество медиков, которые могут оказывать помощь. Будет много волн этого заболевания. Нашей задачей является замедление болезни и ее уменьшение нагрузки на различные заведения", - сказал Кличко.

Вместе с тем Кличко напомнил, что несмотря на низкий уровень смертности от коронавируса, умереть в Украине могут свыше миллиона человек.

Смотреть с 36:00. Видео: YouTube/КабМін

"Смертность от 2% до 3%. 80% от населения Украины, которое переболеет коронавирусом – это 35 млн человек. А теперь посчитайте – 2-3% это сколько? Это 1,2 млн украинцев могут умереть. Уровень смертности в 4% - это 1,6 млн украинцев", - подчеркнул он.

Парировать на эти цифры решил сам Шмыгаль после выступления киевского градоначальника.

"Сделаю одну ремарку. Спасибо за цифры, которые вы привели. Для понимая серьезности ситуации, мы, благодаря действиям общества, походим по мягкому сценарию. Первую волну этой эпидемии", - подчеркнул он.

Ранее Кличко утверждал, что карантин в городе начнут постепенно снимать уже с 12 мая. При этом, по его мнению, процесс должен происходить по четкому плану и в равных для всех условиях.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине зафиксировано уже 12 331 случай заражения коронавирусом Covid-19. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.