Сегодня, 5 мая, Виталии отмечают День ангела. Обладателей этого имени поздравляют с именинами, отправляя открытки и поздравления.

Рассказываем о характере, который приписывают Виталиям, и о святом, которого почитают сегодня.

Значение имени и характер

Имя Виталий переводится с латинского как "жизненный". С детства он растет послушным и ласковым ребенком. Друзья ценят его за отважный характер и мужество. Обладателю имени сопутствует удача, а обаяние и трудолюбие становятся его главными козырями на пути к успеху. Это энергичные, активные и веселые парни, у которых всегда все дела идут по плану. Однако большие деньги и почести не всегда привлекают Виталия. Превыше всего он ценит профессионализм и сам старается проявлять уникальные умения в узкой сфере.

Часто Виталии проявляют любовь к музыке, предпочитают вкусно поесть и повеселится в компании. Зачастую это веселые натуры с сильными волевыми качествами. У Виталика не бывает проблем с необходимостью освоится в новом деле или стать душой нового коллектива. Его привлекают такие же трудолюбивые и креативные личности, как он сам.

Пожалуй, отрицательными чертами характера Виталика могут стать излишняя доверчивость и стремление к перфекционизму. Мужчины с именем Виталий чаще всего бывают преданными мужьями и заботливыми отцами.

Кто такой Виталий Александрийский

5 мая вспоминают о подвиге монаха Виталия Александрийского, который служил в Египте при монастыре преподобного Серида в VII веке. По достижении 60-летнего возраста Виталий поселился в Александрии и с утра до вечера молился о чистоте падших женщин этого города. Он весь день трудился на поденных работах, а на заработанные деньги покупал немного еды и оставался на ночь у одной из многочисленных блудниц, запирая ее в комнате и читая псалмы у ее кровати о чистоте души девушки. Жители Александрии не знали правды и осуждали поведение инока. Святые молитвы Виталия помогли в итоге спасли многих падших женщин: некоторые ушли в монастыри, другие начали честно трудиться. За свое праведное дело монах пре­терпел много укоров и насмешек, завещая "не осуждать ближнего, каким бы тот ни казался греш­ным, не осуждать прежде суда Божия".

Поздравления и открытки для Виталия

Виталий, пусть тебе во всем тебе везет и счастье от тебя не отстает.

Желаю жить и не тужить, и дружбой крепко дорожить!

Здоровья, любви и много веселья в День ангела, пусть подарит прекрасное настроение и принесет финансовую стабильность.

С именинами тебя, Виталий! Желаю иметь много суперспособностей: всегда и во всем успевать, выдерживать конкуренцию с большим перевесом и делать деньги буквально из воздуха!

Виталька, счастья, солнца и тепла, чтоб удача за руку тебя вела! Много сил и вдохновения, уйму радости и везения.

Віталій! Твоє ім'я означає "життєздатний", нехай воно заряджає енергією, дарує спокій і захищає від негараздів.

Виталий, с Днем ангела! Желаю быть всегда на позитиве. Пусть жизнь будет, словно варенье: вкусной, яркой, обалденной.

В день именин ты улыбайся, безмерно счастьем озаряйся, будь постоянно в веселом настроении и энергичном движении.

Віталій, бажаємо, щоб у твоєму житті не було перешкод, перемоги давалися тобі легко, а на життєвому шляху тебе супроводжували б удача, щастя, любов і оптимізм!

Пусть в твоей жизни будет только самое необходимое и нужное: здоровье, мир, любовь и дружба!

Также на православном календаре 5 мая - День ангела Марии, Михаила и Дарьи. Не забудьте отправить открытку своим близким.