Кабмин официально продлил карантин до 22 мая, но ослабил ограничения с 11-го
На сегодняшнем внеочередном заседаниии Кабмина члены правительства поддержали продление карантина в Украине до 22 мая, но с введением ослабления ограничений.
За данное решение они проголосовали в конце заседания 4 мая.
Таким образом, с 11 мая будут открыты:
- парки, скверы, зоны отдыха;
- парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны;
- летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом и зарегистрированных как операторы мощности;
- работу общепита на вынос;
- оптовую и розничную торговлю непродовольстенными товарами (кроме ТРЦ);
- предприятия бытового обслуживания населения;
- музеи и библиотеки;
- стоматологии;
- работу адвокатов, аудиторов, нотариусов;
- тренировки командных видов спорта для профессиональных команд.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал разрешение продажи кофе на вынос в столице с 5 мая.
Также мы сообщали, что Аваков рассказал, как наказали ресторан "Велюр" Тищенко за работу во время карантина.
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