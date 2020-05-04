Ослабление карантинных ограничений в Украине начнется с 11 мая. Фото: Страна

На сегодняшнем внеочередном заседаниии Кабмина члены правительства поддержали продление карантина в Украине до 22 мая, но с введением ослабления ограничений.

За данное решение они проголосовали в конце заседания 4 мая.

Таким образом, с 11 мая будут открыты:

  • парки, скверы, зоны отдыха;
  • парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны;
  • летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом и зарегистрированных как операторы мощности;
  • работу общепита на вынос;
  • оптовую и розничную торговлю непродовольстенными товарами (кроме ТРЦ);
  • предприятия бытового обслуживания населения;
  • музеи и библиотеки;
  • стоматологии;
  • работу адвокатов, аудиторов, нотариусов;
  • тренировки командных видов спорта для профессиональных команд.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко анонсировал разрешение продажи кофе на вынос в столице с 5 мая.

Также мы сообщали, что Аваков рассказал, как наказали ресторан "Велюр" Тищенко за работу во время карантина.

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