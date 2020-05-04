Компания Uber Eats, которая занимается доставкой еды из ресторанов, объявила о прекращении работы на территории Украины с 3 июня 2020 года.

Об этом говорится в сообщении компании, которое оказалось в распоряжении "Страны".

В сервисе также отметили, что закрытие доставки не коснется приложения для вызова автомобилей и Uber продолжит работать в Украине.

"Нам очень жаль, что Uber Eats больше не будет доступен в Украине, однако наш сервис заказа поездок продолжит работать, как и раньше. Сейчас для нас главное — свести к минимуму последствия закрытия сервиса для наших сотрудников, ресторанов, курьеров-партнеров и пользователей", - говорится в сообщении.

Uber Eats — это платформа для доставки еды, созданная компанией Uber. Под нынешним названием сервис был запущен в 2015 году и на данный момент работает в десятках городов Европы, Азии, Северной и Южной Америки. В Украине сервис заработал 6 февраля 2018 года и на сегодня представлен в 6 городах страны в 700 ресторанах.

Напомним, в середине марта Uber Eats сделал в Украине бесплатную доставку еды из ресторанов в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. В компании заявили, что это сделано, чтобы поддержать клиентов во время карантина.

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