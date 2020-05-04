KFC передаст 1200 обедов медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом

KFC передаст 1 200 обедов медработникам, которые борются с пандемией Covid-19.

28 апреля 2020 г., Киев – KFC вместе со своим франчайзинговыми партнерами, компаниями “Глобальная ресторанная группа - Украина” и “Тести Фуд”, запускают программу поддержки медиков в Киеве и Днепре. В период с 28 апреля по 7 мая ежедневно “ГРГ - Украина” и “Тести Фуд” будут бесплатно доставлять более 100 обедов медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, из ресторанов KFC в этих городах. Сервис доставки Glovo обеспечит бесплатную доставку блюд в кратчайшие сроки ко времени, согласованному с администрациями медучреждений. Каждый обед готовится непосредственно перед доставкой и включает в себя Дискавери баскет или твистер, картофель фри или картопляник, соус, маффин или пирожок и напиток. Обеды будут направлены в следующие больницы:

Киев, Киевская городская детская клиническая больница №1;

Киев, Александроввская клиническая больница;

Днепр, больница №21.

Алексей Шаров, генеральный директор компании “Глобальная Ресторанная Группа”, франчайзинговый партнер KFC:

“Мы благодарим всех медицинских работников, сражающихся с коронавирусной инфекцией. Спасибо за ваш труд!”

Алина Киптык, генеральный директор компании “Тести фуд”, франчайзинговый партнер KFC:

“KFC – бренд с большим сердцем, даже в сложные времена мы верим, что нужно находить возможность помогать! Спасибо медработникам, вы – настоящие герои!”.

В настоящее время сеть KFC в Украине насчитывает 31 ресторан. С самого начала эпидемии KFC значительно усилил санитарно-гигиенические меры, включая частую дезинфекцию всех поверхностей в ресторанах, ежедневную проверку состояния здоровья сотрудников, в частности, измерение температуры до выхода на смену, усиленные меры личной гигиены.

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Пресс-служба KFC в Украине

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