"Эпицентр" на Оболони продолжает продавать стройматериалы, но через сайт. Фото: "Страна"

В Киеве гипермаркеты "Эпицентр", где с 3 мая запретили продавать любые товары, кроме товаров первой необходимости, продолжают торговать стройматериалами. Правда, теперь в магазине предлагают сначала оформить заявку на сайте.

Такая схема действуют в столичном "Эпицентре" на Оболони, сообщает корреспондент "Страны". 

Днем в понедельник в строительном супермаркете людей немного. На входе покупателям измеряют температуру. Также сотрудник супермаркета предупреждает, что купить можно только товары первой необходимости.

Эпицентр на Оболони 4 мая. Фото: "Страна"

Однако по факту продают товар всех категорий, но перед тем как что-то купить, нужно оставить заявку на сайте супермаркета. Консультанты в этом помогают, но на весь "Эпицентр" есть только два места, где можно оформить заказ.

Эпицентр на Оболони 4 мая. Фото: "Страна"

Эпицентр на Оболони 4 мая. Фото: "Страна"

Онлайн-заказ привязывают к номеру телефона, после оформления заявки клиента просят подождать минут 30-40 и выдают бумажку с номером. По истечению 40 минут на мобильный должно прийти СМС с подтверждением, и только после этого можно оплатить свой товар.

Эпицентр на Оболони 4 мая. Фото: "Страна"

Эпицентр на Оболони 4 мая. Фото: "Страна"

Ранее "Страна" писала о том, как 4 мая работают столичные "Эпицентры" на Петровке и Позняках.

Также мы писали, что спустя 1,5 месяца карантина в Кабмине заметили продажу товаров в "Эпицентре". По словам главы МВД Авакова, на магазин составили 29 протоколов за нарушение карантина.

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