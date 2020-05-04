В Киеве гипермаркеты "Эпицентр", где с 3 мая запретили продавать любые товары, кроме товаров первой необходимости, продолжают торговать стройматериалами. Правда, теперь в магазине предлагают сначала оформить заявку на сайте.

Такая схема действуют в столичном "Эпицентре" на Оболони, сообщает корреспондент "Страны".

Днем в понедельник в строительном супермаркете людей немного. На входе покупателям измеряют температуру. Также сотрудник супермаркета предупреждает, что купить можно только товары первой необходимости.

Однако по факту продают товар всех категорий, но перед тем как что-то купить, нужно оставить заявку на сайте супермаркета. Консультанты в этом помогают, но на весь "Эпицентр" есть только два места, где можно оформить заказ.

Онлайн-заказ привязывают к номеру телефона, после оформления заявки клиента просят подождать минут 30-40 и выдают бумажку с номером. По истечению 40 минут на мобильный должно прийти СМС с подтверждением, и только после этого можно оплатить свой товар.

Ранее "Страна" писала о том, как 4 мая работают столичные "Эпицентры" на Петровке и Позняках.

Также мы писали, что спустя 1,5 месяца карантина в Кабмине заметили продажу товаров в "Эпицентре". По словам главы МВД Авакова, на магазин составили 29 протоколов за нарушение карантина.