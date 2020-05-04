Министр внутренних дел Арсен Аваков на внеочередном заседании правительства заявил, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу от фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, нарушил условия карантина.

Кадры заседания опубликованы на странице правительства на YouTube.

"Имеют место административные протоколы. Сейчас все эти заведения закрыты и исполняют наши требования", - сказал он.

Аналогичные запреты, утверждает Аваков, были зафиксированы и в ряде строительных гипермаркетов.

"За три дня проверили 162 строительных гипермаркетов, среди которых "Эпицентр", "Новая линия" и других. В указанных гипермаркетах зафиксировали нарушения (в "Эпицентре" - 29). В Эпицентре и Новой линии были случаи торговли мебелью и электроникой. Будет ответственность", - уточнил он.

Смотреть с 26:07. Видео: YouTube/КабМін

Напомним, что во время карантина из-за коронавируса и запрета на работу ресторанов журналисты задокументировали работу расположенного в центре Киева ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату Николая Тищенко. На видео попало, как в ресторан поочередно заходят люди. Это были политики и бизнесмены.

После публикации скандального видео Николай Тищенко в соцсети признал, что в его заведении иногда проходят личные встречи, однако "Велюр" закрыт для посетителей и не работает как ресторан. Подробно о скандале можно прочитать здесь.

Позже Николай Тищенко - владелец ресторана "Велюр", который, как сообщают журналисты, работал, несмотря на карантин, заявил, что если его ресторан нарушил закон и принимал посетителей, то директор заведения заплатит штраф.