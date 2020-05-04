Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ограничительные меры в регионах, где ситуация с коронавирусом плохая, будут продолжены, даже когда по всей стране их снимут.

Об этом он сообщил в ходе заседания правительства 4 мая.

"Это так называемый адаптивный сценарий" - сказал Денис Шмыгаль.

Отметим, что, по данным Минздрава, на сегодня в число регионов-лидеров по числу заболевших входят Черновицкая область (1887 случаев), Киев (1535), Ивано-Франковская (984) и Тернопольская области (896).

Напомним, что Кабмин сегодня продлил карантин в Украине до 22 мая.

Также правительство решило, что в Украине с 11 мая начнут постепенное снятие ограничительных мер: откроются парки, магазины и летние площадки ресторанов. "Страна" публиковала полный список послаблений.