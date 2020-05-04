5 мая в Киеве разрешат продавать кофе на вынос. Об этом на своей странице в соцсети написал столичный мэр Виталий Кличко.

"Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос - это один из шагов первого этапа послаблений, которые столица обнародовала раньше. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос при ограничений. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить", - говорится в сообщении.

Кличко уточнил, что такое решение киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям должна принять завтра. А полностью вводить первый этап ослабления ограничений в Киеве начнут с 12 мая.

Также Кличко уточнил, какие предприятия заработают в столице с 12 мая.

Непродовольстенные магазины (общей площадью до 300 кв. метров): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. метров площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

Парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевание) рабочего места после каждого клиента.

Кофейни и рестораны (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день.

Парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей.

Временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте

Небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): по соблюдению требования не более 1 сотрудника на 10 кв. метров и не более 1 клиента на 10 кв. метров.

Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. метров помещения.

Автокинотеатры

Также уточняется, что на всех открытых учреждениях и предприятиях сотрудникам и посетителям обязаны мерить температуру, соблюдать правила безопасности, а клиенов без маски не пускать в помещение.

На первом этапе послаблений закрытыми останутся школы, детские сады, детские и спортивные площадки, прибережные зоны отдыха.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. А частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство обещало восстановить в первую очередь.

В общественных местах киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве за последние сутки коронавирусом заразились 24 человека.

Также мы сообщали, что -