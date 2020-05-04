Гипермаркетам "Эпицентр" во время карантина не разрешали торговать стройматериалами. За нарушение соблюдения ограничений полиция составила 29 протоколов на эту торговую сеть.

Об этом в ходе заседания правительства 4 мая заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы провели проверки 162 строительных супермаркетов, составили 29 протоколов на сеть "Эпицентр", - заявил Аваков.

По его словам, в "Эпицентре" и "Новой линии" были случаи торговли мебелью и электроникой, виновные понесут ответственность.

"И двух месяцев не прошло, как "Эпицентр" торговал всем, как правительство это заметило. Но "Эпицентр" опередил премьера и со вчерашнего дня привёл торговлю в норму. То есть - договорняк. Тем более, что терпеть убытки "Эпицентру" осталось недолго - с 11 мая они смогут возобновить работу вполне официально", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Кабмин сегодня решил, что в Украине с 11 мая откроются парки, торговые центры, летние площадки ресторанов. "Страна" публиковала полный список послаблений.

Также мы писали, что 4 мая "Эпицентр" перешел на продажу стройматериалов по новой схеме.