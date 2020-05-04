Киевский международный институт социологии (КМИС) провел очередной опрос общественного мнения и выяснил электоральные симпатии народа по выборам главы государства, если бы они прошли в конце апреля.

Результаты соцопроса представлены на официальном сайте КМИС.

Итак, если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то вот как бы распределились симпатии электората

27,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского

9,7% - за Петра Порошенко

8% - за Юрия Бойко

6,3% - за Юлию Тимошенко

4,1% - за Игоря Смешко

2,8% - за Анатолия Гриценко

2,3% - за Олега Ляшко

1,2% - за Святослава Вакарчука

0,5% - за Александра Вилкула.

За всех остальных кандидатов подали бы всего 2,4% голосов, 3,6% избирателей вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 20,1% - не определились за кого голосовать, 2,7% - отказались отвечать на вопрос,

8,5% опрошенных сказали, что не будут голосовать на выборах.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто уже определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то получим следующие результаты:

42,6% избирателей проголосовали бы за Владимира Зеленского

14,9% - за Петра Порошенко

12,2% - за Юрия Бойко

9,7% - за Юлию Тимошенко

6,4% - за Игоря Смешко

4,3% - за Анатолия Гриценко

3,5% - за Олега Ляшко

1,8% - за Святослава Вакарчука

0,8% - за Александра Вилкула

За других кандидатов - всего 3,7%.

КМИС провел опрос с 17 по 25 апреля 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Данный опрос прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Если брать процент от тех, кто определился, то Зеленский взял бы значительно больше, чем он набрал в первом туре (42% против 30%), Порошенко взял бы меньше (14,9 против 15,9), Бойко больше (12,2% против 11,67%), Тимошенко сильно меньше (9,7 против 13,4).Вилкул свалился к нулю (0,8 против 4,15). За Вакарчука готовы голосовать 1,8%.

В общем, пока рейтинг Зеленского держится на высоком уровне - более 40%. Это не 60-70% лета и осени прошлого года, но все равно уровень поддержки позволяет побеждать на выборах президента любого кандидата. Другое дело, что тенденция нисходящая. И хоть запас прочности ещё есть, но он не безграничен.

Вероятно, это понимает и сам президент. А потому сегодня правительство оперативно решило начать выходить с карантина уже с 11 мая", - говорится в сообщении.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

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