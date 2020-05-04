Карантин в Украине продлили до 22 мая.

Об этом на внеочередном заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас", — сказал он.

Отметим, что до сегодняшнего дня последний раз карантин продлевали как раз до 11 мая.

В то же время правительство намерено ослабить карантин с 11 мая "по просьбе представителей бизнеса". С полным списком ослаблений можно ознакомиться здесь. Факт ослабления карантина с 11 числа подтвердил ранее и президент Украины Владимир Зеленский.