Послы стран "Большой семерки" заявили, что законы, которые разрешали бы уволить главу НАБУ Артема Сытника и других антикоррупционных ведомств, является "угрозой для траектории реформ в Украине".

Об этом говорится в заявлении послов стран "Большой семерки" в Twitter.

"США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, ЕС продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их преданность делу борьбы с коррупцией на наивысших уровнях. Мы поддерживаем то, чего украинский народ требовал во время Революции Достоинства и продолжает требовать каждый день с того времени. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институций, угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам поддержать законопроект, который дает возможности уволить директора НАБУ Артема Сытника, если тот был признан судом виновным в коррупционных правонарушениях.

После этого представительство МВФ в Украине послало письмо-предупреждение в Офис президента. В нем шла речь о том, что в случае изменения закона о НАБУ МВФ пересмотрит действия фонда в Украине. После этого процесс принятия закона притормозился.