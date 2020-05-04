В Днепре неизвестный мужчина спрыгнул с Нового моста в форватер реки. Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая и попал на камеру видеонаблюдения.

На видео запечатлено, как мужчина в белой рубашке и темных брюках раззулся на мосту и после недолгих раздумий перелез через перила и бросился в Днепр. Вероятно, очевидцами события оказались многие, поскольку видно, что на мосту достаточно много транспорта. После того, как парень прыгнул вниз, мимо оставленной на мосту пары обуви проехали велосипедисты и прошли несколько пешеходов. Один из нихдаже посмотрел вниз и скорее всего увидел барахтающегося в воде человека. Во всяком случае на видео можно рассмотреть, что мужчина еще несколько минут находился на поверхности воды. Неподалеку от него прошел небольшой катер. К сожалению, через две с лишним минуты прыгнувший с моста ушел под воду.

Очевидцы события вызвали на место ЧП правоохранителей. Как сообщается на сайте ГСЧС Днепропетровской области, водолазам не удалось обнаружить ушедшего под воду мужчину.

"По прибытию к месту вызова водолазами-спасателями сразу проведенное визуальное обследование 5000 кв. метров надводной акватории реки Днепр в районе Центрального моста и начаты подводные поисковые работы. С помощью водолазного снаряжения обследовано 1500 кв. метров подводной акватории реки Днепр, пострадавшего не найдено", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как в Киеве патрульные на катере спасали прыгнувшего с Пешеходного моста.

Также мы сообщали, что в Виннице беременная пыталась спрыгнуть с моста, но ее силой удержали патрульные.