Киевский международный институт социологии (КМИС) провел очередной опрос общественного мнения и выяснил электоральные симпатии народа по выборам в Верховную Раду.

Результаты опроса представлены на официальном сайте КМИС.

Итак, за кого бы сейчас проголосовали украинцы на выборах в парламент

18,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа"

9% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь"

8,7% - за партию "Европейская Солидарность"

6,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина"

2,1% - за "Партию Шария"

2% - за партию "Голос"

1,9% - за партию "Сила и Честь"

1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко

1,4% - за партию "Гражданская позиция"

1,2% - за партию "Свобода"

1% - за партию "Оппозиционный блок"

за другие партии - всего 2,8%

4,8% избирателей вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень, 24,5% - не определились, за кого голосовать, 3% - отказались отвечать на вопрос, 10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то получим следующие результаты.

32,6% проголосовали бы за партию "Слуга народа"

15,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь"

15,2% - за партию "Европейская Солидарность"

12% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина"

3,6% - за "Партию Шария"

3,5% - за партию "Голос"

3,4% - за партию "Сила и Честь"

2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко

2,5% - за партию "Гражданская позиция"

2% - за партию "Свобода"

1,7% - за партию "Оппозиционный блок"

за другие партии - всего 5%.

Отметим, что на выборах в Верховную Раду "Слуга народа" взяла более 43%. То есть, падение сейчас составило более 10%. С момента выборов вырос рейтинг "Оппоплатформы" более чем на 2%, рейтинг "Евросолидарности" вырос на 7%, рейтинг "Батькивщины" на 4%. Только эти 4 партии проходят 5% барьер на выборы в Раду. Отметим, что при таком раскладе "Слуга народа" не берет на выборах достаточно голосов, чтоб сформировать монобольшинство.

КМИС провел опрос с 17 по 25 апреля 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4 024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

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