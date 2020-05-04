Сегодня Кабмин решил досрочно собраться, чтобы утвердить смягчение карантина с 11 мая. Мы вели онлайн-репортаж с заседания.

Мера эта выглядит скорее политической. Ведь само же правительство ранее наметило, что снимать карантин начнут только по определенным критериям. Например, если 10 дней подряд рост заболевших не превысит 5%.

То есть власть либо заранее знает, что к 11 мая показатель резко не вырастет. Либо торопится дать поскорее сигнал обществу, что карантин будут ослаблять. Поскольку общество в последние дни серьезно лихорадит, и на "карантинные бунты" уходят уже целые города, а предприниматели устраивают акции протеста каждый день.

Впрочем, само правительство объясняет, что решение принимают заранее, чтобы дать бизнесу время подготовиться. Что тоже имеет свои резоны - к примеру, после открытия рынков многие базары так и не открылись. Поскольку не соответствуют условиям, утвержденным Минздравом.

Разбирались, как в Украине сегодня решили ослаблять карантин.

Что разрешил Кабмин с 11 мая

На заседании 4 мая правительство решило ослабить карантин так:



- открываются парки, скверы, зоны отдыха

- парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны

- летние площадки кафе и ресторанов

- работу общепита на вынос

- оптовую и розничную торговлю непродовольстенными товарами. То есть откроются магазины электроники, одежды и обуви и так далее. Причем, судя по заявлению премьера - также и в ТРЦ. За исключеним фудкортов и зон развлечений или отдыха.

- предприятия бытового обслуживания населения

- музеи и библиотеки. Закрытые - только после того, как там проведут все необходимые меры подготовки и только с учетом решения Минздрава. Музеи под открытым небом откроют сразу. В Минкульте заявили, что открыть библиотеки несложно, а вот как подвезти туда персонал - непонятно. Транспорт власти пока не открывают.

- стоматологи

- адвокаты, аудиторы, нотариусы. После доработки решения могут включить в список психологов и психотерапевтов.

- тренировки в командных видах спорта для профессионалов. При этом не все виды спорта освободят от карантина. Это будет решать уже Минспорта.

- работу сервисов быттехники.



Более детальный список обнародуют в течение двух дней - после доработки.

Что заработает уже завтра?

Ограничения по плановым медицинским операциям и процедурам отменяют уже с завтрашнего дня.

В первую очередь речь о тех больных, кто больше не может ждать - например, пациентах с онкологией. Но оперировать будут только тех, кто пройдет тест на коронавирус. То же касается и плановой госпитализации: это можно будет делать только после тестов ПЦР.

Минздрав должен будет доработать и опубликовать критерии, по которым смогут лечить пациентов, не связанных с коронавирусом.

Остальные ограничения продолжают действовать до 22 мая - то есть весь остальной карантин продлили, включая запрет на работу общественного транспорта и междугороднего транспортного сообщения.

Нет пока никаких послаблений и по пунктам пропуска на Донбассе.

"Мы по ним отдельно решим", - заявил глава МВД Арсен Аваков.

Три региона оставят на карантине

Но не везде послабления будут такими, как описано выше.

Премьер заявил, что 10 мая по всей стране пройдут заседания комиссиий по чрезвычайным ситуациям. И по их результатам решат, в каких регионах ослаблять карантин, а где нет.

"Это так называемый адаптивный сценарий", - уточнил глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, в трех регионах с наиболее тяжелой ситуацией карантин ослаблен или вообще не будет, или позволят какие-то отдельные моменты.

На данный момент в лидерах по заболеваемости - Черновицкая область, Киев и Ивано-Франковская область. И пока эта тенденция не меняется.

Причем решать будут в каждом случае отдельно - что будут снимать в каждом "больном" регионе. Интересно, что на этом моменте на трибуну вышел Виталий Кличко. Он сослался на исследования о том, что переболеют коронавирусом 80% населения планеты. Из них 3% могут умереть даже при оказании медпомощи.

"80% населения Украины - это 35 миллионов. 3% - миллион двести украинцев могут умереть", - подсчитал Кличко. Видимо, сделав такое заявление в пику мэру Черкасс, который снял карантин у себя в городе. А также готовя столицу к тому, что ее перечисленные выше послабления не коснутся.

После него выступил главный санврач Виктор Ляшко. Его мессидж был того же рода: тенденции к снижению заболеваемости нет, мы только вышли на "плато", поэтому нужно продлевать карантин до 22 мая. И ослабляют его только в силу социально-экономических причин.

То есть - из-за нарастающего бунта предпринимателей и городов против карантина.