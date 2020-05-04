Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе власти начнут подготовку к ослаблению карантина в стране, которая запланирована на 11 мая.

Об этом он сообщил во время совещания, посвященного вопросам коронавируса, передает пресс-служба президента.

"Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей – самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей – мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе", - сказал он.

Уточняется, что премьер-министр Денис Шмыгаль уже начал разрабатывать алгоритм открытия в Украине объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме ТРЦ), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других общественных заведений. Но лишь при условии, что они будут придерживаться санитарных норм.

Кроме того, правительство рассматривает возможность открыть летние площадки мест общественного питания, но у местной власти остается право на ограничение или запрет на их работу.

Ранее об ослаблении карантина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, правительство сегодня, 4 мая, соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине зафиксировано уже 12 331 случай заражения коронавирусом Covid-19. За сутки зафиксировано 418 новых случаев, из которых 24 украинца - в Киеве.