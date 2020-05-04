Кабмин на заседании в понедельник, 4 мая, принял решение об ослаблении карантина в Украине с 11 мая. С этого дня заработает часть объектов индустрии красоты, откроют парки, скверы и зоны отдыха.

Также в список объектов, которые смогут возобновить свою работу с 11 мая, вошла часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях. Вопрос рассмотрели заранее, чтобы бизнес смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы.

Так, с 11 мая откроют:

парки, скверы, зоны отдыха;

парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны;

летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом и зарегистрированных как операторы мощности;

работу общепита на вынос;

оптовую и розничную торговлю непродовольстенными товарами (кроме ТРЦ);

предприятия бытового обслуживания населения;

музеи и библиотеки;

стоматологии;

работу адвокатов, аудиторов, нотариусов;

тренировки командных видов спорта для профессиональных команд.

При этом прочие ограничительные меры будут продолжены до 22 мая.

Напомним, по состоянию на 4 мая в Украине второй день подряд снижается число новых случаев коронавируса. В то же время ранее правительство сообщало о том, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране ожидается 3-8 мая.

Также "Страна" сообщала о том, что 24 апреля Кабмин опубликовал пять этапов выхода Украины из карантина. Каждый из них имеет условие его наступления. Например, для первого шага 10 дней подряд общее число заболевших не должно расти больше, чем на 5%.