Мэр Киева Виталий Кличко планирует, что карантин в городе начнут постепенно снимать уже с 12 мая. При этом, по его мнению, процесс должен происходить по четкому плану и в равных для всех условиях.

Об этом Кличко заявил в ходе брифинга 4 мая, видео обнародовано в Facebook.

"Ради безопасности людей и ради восстановления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабление ограничений. И сегодня на заседании правительства я донесу свою позицию", - сказал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что уже обнародовал план по выходу города из карантина и, исходя из эпидемиологической ситуации, он надеется вводить его с 12 мая.

По словам Кличко, власть сегодня должна искать и принимать взвешенные и справедливые решения, ради безопасности и жизни людей, ради экономики и развития городов и государства.

"В последние дни много дискуссий и эмоций по поводу срочной и почти тотальной отмены ограничений. … Давайте искать и принимать взвешенные решения и справедливые, Ради безопасности и жизни людей. Ради экономики и развития городов и государства. Не угрожать. Не применять силу или уголовные дела. Не прибегать к популизму. А думать, прежде всего, об ответственности, которую возложили люди на власть", - сказал Виталий Кличко.

Кличко о снятии карантина - с 04:50

Напомним, сегодня, 4 мая, Кабмин планирует объявить о начале выхода из карантина с 11 мая.Предполагается, что заработают объекты из сферы красоты, а также оптовую и розничную торговлю.

Также "Страна" подробно писала о том, как Киев планирует выходить из карантина с 12 мая.