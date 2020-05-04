Допрос мэра Черкасс Анатолия Бондаренко в рамках открытого уголовного производства по факту принятия решения исполкомом горсовета о смягчении карантинных ограничений перенесен на неопределенный срок в связи с карантинными ограничениями.

"Допрос мэра Черкасс как свидетеля по делу о смягчении горсоветом карантинных ограничений, который планировался на 12 часов понедельника, перенесен на неопределенный срок",- сообщили в полиции области.

Тем не менее городской голова Черкасс все же явился в облуправление полиции для проведения следственных действий. По его словам после получения повестки ему на телефон пришло СМС о переносе допроса.

"Сначала вызвали, потом прислали какую-то непонятную СМС. Я не хочу, чтобы потом оказалось, что это пранкер какой-нибудь (намек на недавнюю ситуацию с якобы угрозами из Офиса президента - Ред.) прислал сообщение об отмене, поэтому, как законопослушный гражданин я пришел, чтобы убедиться", - заявил Анатолий Бондаренко и добавил, что намерен отстаивать свою позицию и объяснять, что Конституция одна для всех, а двойные стандарты и кумовство недопустимы.

Напомним, 30 апреля исполком горсовета Черкасс принял решение фактически отменить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, значительно смягчив ограничительные меры.

Такое решение осудили в Минздраве, а в полиции открыли уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру города проблемами из-за отмены карантина и передал ему пламенный привет от себя, СБУ и МВД.

В интервью "Стране" мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подробно рассказал, как внезапно стал лицом карантинного бунта.